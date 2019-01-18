Снежная лавина перекрыла дорогу возле "Центра Европы" в Закарпатской области

В момент происшествия на трассе не было ни машин, ни пешеходов.

Снежная лавина перекрыла дорогу возле "Центра Европы" в Закарпатской области
На Закарпатье на дорогу сошла лавина
Фото: carpathia.gov.ua

В пятницу, 18 января, около 4 часов утра на трассу "Мукачево-Рогатин" в Закарпатской области сошла лавина. В результате дорога полностью перекрыта.

Об этом сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации.

"На трассу «Мукачево - Рогатин» в с.Деловое (вблизи туристического знака «Центр Европы») сошла снежная лавина. Огромная масса мокрого снега полностью перекрыла проезжую часть. К счастью, в тот момент на трассе не было ни автомобилей, ни пешеходов, поэтому обошлось без пострадавших", - сообщил глава ОГА Геннадий Москаль.

На место происшествия сразу выехали спасатели и работники Раховского дорожно-эксплуатационного участка с техникой.

Фото: carpathia.gov.ua

По данным ГосЧС области, сошло 300 кб.м снега, протяжностью около 30 м и высотой 1,5 м.

Движение машин пока осуществляется по одной полосе. В ближайшее время планируют полностью расчистить дорогу и возобновить движение транспорта.

Напомним, в Ивано-Франковской области сохраняется значительная опасность схода лавин. Так, в Карпатах уже зафиксировано три схода лавин, в том числе с Говерлы.


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