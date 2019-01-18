Снежная лавина перекрыла дорогу возле "Центра Европы" в Закарпатской области
В момент происшествия на трассе не было ни машин, ни пешеходов.
В пятницу, 18 января, около 4 часов утра на трассу "Мукачево-Рогатин" в Закарпатской области сошла лавина. В результате дорога полностью перекрыта.
Об этом сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации.
"На трассу «Мукачево - Рогатин» в с.Деловое (вблизи туристического знака «Центр Европы») сошла снежная лавина. Огромная масса мокрого снега полностью перекрыла проезжую часть. К счастью, в тот момент на трассе не было ни автомобилей, ни пешеходов, поэтому обошлось без пострадавших", - сообщил глава ОГА Геннадий Москаль.
На место происшествия сразу выехали спасатели и работники Раховского дорожно-эксплуатационного участка с техникой.
По данным ГосЧС области, сошло 300 кб.м снега, протяжностью около 30 м и высотой 1,5 м.
Движение машин пока осуществляется по одной полосе. В ближайшее время планируют полностью расчистить дорогу и возобновить движение транспорта.
Напомним, в Ивано-Франковской области сохраняется значительная опасность схода лавин. Так, в Карпатах уже зафиксировано три схода лавин, в том числе с Говерлы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
18.01.2019 13:58