Хакерам предложат взломать самую дешевую Tesla

Дэвид Лау, начальник подразделения разработки программного обеспечения автомобилей: «Работа с сообществом исследователей кибербезопасности неоценима для нас. Мы с нетерпением ждем результатов Pwn2Own, чтобы наградить участников за отличную работу и улучшить продукт».

Автомобиль был выставлен в качестве единственной мишени по инициативе представителей Tesla. Участники состязания должны будут получить доступ к различным системам автомобиля. $250'000 получит тот, кто сможет перехватить управление у автопилота.

С 2014 года Tesla проводит программу вознаграждения за найденные в программном обеспечении ошибки. На данный момент самым успешным взломом является перехват контроля информационным дисплеем группой исследователей в 2015 году. Функции автопилота и управления автомобилем оказались устойчивыми. Другой известной обнаруженной уязвимостью стала возможность клонирования брелка для получения доступа к Tesla Model S и возможным последующим угоном. Эту уязвимость закрыли в июне 2018 года.



