Автосалон в Детройте 2019: Toyota Supra.

Свершилось! После нескольких лет слухов и томительного для фанатов ожидания (за которое «Тойота» даже извинялась) в Детройте наконец-то рассекретили новое поколение спорткара Toyota Supra. Оно дебютировало на несколько месяцев позже соплатформенного родстера BMW Z4.

Пятое поколение «Супры» получило индекс А90 и вышло спустя 17 лет после завершения выпуска одноименной предшественницы. Габариты новинки – 4380 х 1865 х 1290 миллиметров при колесной базе 2470 миллиметров. Снаряженная масса в зависимости от комплектации составляет 1410-1520 килограммов, что немного.

Пресс-релиз, разумеется, ни словом не упоминает о родстве с BMW. Но его не скрыть при всем желании. Взять хотя бы двигатели. «Турбочетверка» 2.0 выдает 197 или 258 л.с. в зависимости от исполнения, наддувная «шестерка» - 340 л.с. Показатели «баварца», как под копирку! Плюс те же самые автомат и активный задний дифференциал. Правда, в разгоне до сотни Supra на одну-две десятые шустрее: купе легче родстера.

Салон откровенно перекликается с BMW. От европейской машины позаимствованы руль, джойстик КПП, шайба управления мультимедиа, центральный дисплей. Есть и оригинальные элементы. Например, комбинация приборов. В отделке использованы кожа, алькантара и карбон. В перечне опций – проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, премиальная «музыка» и многое другое.

Шасси у BMW Z4 и Toyota Supra тоже общее: стойки МакФерсон спереди и многорычажка сзади. Правда, японцы уверяют, что настройки на их машине другие, и это породило разницу в характерах. Плюс идеальная «половинная» развесовка по осям.

В США «Супру» с мотором 3.0 собираются продавать по цене BMW Z4 с двухлитровым двигателем. Сильное предложение!

Японское купе вышло на несколько месяцев позже соплатформенного родстера BMW Z4.