В Балтийском море погиб украинский моряк, который выпал за борт торгового судна
Трагедия произошла неподалеку от побережья Польши.
В Балтийском море, неподалеку от побережья Польши, за борт торгового судна выпал украинский моряк.
Это произошло неподалеку от Владиславово приблизительно в час ночи, сообщает "Польское радио".
Спасательно-поисковая операция продолжалась более пяти часов в пределах пяти морских миль от побережья в районах Пуцкого и Гданьского заливов. В ней приняли участие судна Морской службы поиска и спасения (SAR), вертолет, Водная волонтерская служба скорой помощи (WOPR) и пограничники. Однако, их усилия оказались тщетны.
Операцию остановили примерно в семь часов утра.
"Шансы на выявление украинского моряка живым близки к нулю", - сообщили в Морской службе поиска и спасения.
Имя погибшего украинца не называется.
Напомним, 7 января в Черном море неподалеку от берегов Турции затонуло судно "Волго-Балт 214", которое перевозило уголь.
Всего на судне находилось 13 членов экипажа, из которых 11 - украинцы, еще двое - азербайджанцы. По данным турецких властей, в результате трагедии погибли шесть человек. Остальных удалось спасти с помощью вертолетов, лодок и самолета - потерпевшие кораблекрушение пять часов продержались в ледяной воде.
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11.01.2019 11:35