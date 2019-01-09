Водителей предупредили об ухудшении погодных условий 10-11 января

Патрульная полиция Украины предупреждает водителей об осложнении погодных условий 10-11 января.

Об этом говорится в сообщении на странице патрульной полиции в фейсбуке.

Так, 10 января во южных и восточных областях прогнозируют метели и порывы ветра 15-20 м/с. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях обещают снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега, а в Запорожской области - значительный снег.

11 января в центральных и восточных областях прогнозируют мокрый снег и дождь, местами гололед. В частности, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег, метели (высота снега до 10-15 см), а в южных областях осадки преимущественно в виде дождя.

Полиция рекомендует водителям проверять транспорт на исправность тормозов; соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость; включать ближний свет фар на автомобиле; отказаться от рискованных маневрирования, которые могут создать аварийные ситуации; обязательно пользоваться ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что из-за сложных дорожных условий в Херсонской области рейсовый автобус с пассажирами слетел в кювет. Водитель и двое пассажиров получили травмы.