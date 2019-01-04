Одному из руководителей ивано-франковской Службы автодорог сообщили о подозрении в растрате 105 млн грн
Чиновника обвиняют в согласовании ремонта по завышенной стоимости в интересах "ПБС".
Правоохранительные органы сообщили о подозрении одному из руководителей Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области. Чиновнику вменяют нанесение убытков госбюджету на сумму 105 млн гривен при ремонте дороги Н-10 "Стрый - Мамалыга".
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Чиновника подозревают по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса - хищение.
В судебных материалах говорится, что главным фигурантом этого уголовного производства является первый замначальника САД в Ивано-Франковской области. Эту должность сейчас занимает Любомир Семанив.
В 2016 году он подписал от имени САД договор с ООО "ПБС" на текущий средний ремонт дороги Н-10 на участке км 103+900 - км 206+402. Стоимость контракта составила 717,7 млн гривен, но работы обошлись подрядчику в 585,4 млн гривен.
Согласно выводу экспертов КНИИСЭ, стоимость строительных материалов в протоколе согласования цен на материальных ресурсов была завышена на 105,2 млн гривен.
Напомним, что в сентябре прошли обыски в ООО "ПБС", которое связано с бизнес-партнером Игоря Коломойского и возможным кандидатом в президенты Александром Шевченко.
Следователей интересовали документы о финансово-хозяйственных отношениях между ООО "ПБС" и САД в Ивано-Франковской области за период с 01 января 2016 года по 31 марта 2018 года.
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Транспорт
04.01.2019 19:16