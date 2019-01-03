Пьяный водитель на "Мерседесе" протаранил три припаркованных автомобиля в центре Одессы

В центре Одессы пьяный водитель на автомобиле "Мерседес" с еврономерами протаранил три припаркованные машины.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

ДТП проихзошло вечером в среду, 2 января на улице Пушкинской.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель "Мерседеса" не справился с управлением и врезался сразу в три припаркованных автомобиля. Алкотестер показал, что в его крови содержится 2,47 промилле алкоголя.

Пострадавших в результате аварии нет.

Напомним, в ноябре прошлого года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения грозит до 51 тыс. гривен штрафа.