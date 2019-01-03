Пьяный водитель на "Мерседесе" протаранил три припаркованных автомобиля в центре Одессы
Обошлось без пострадавших.
В центре Одессы пьяный водитель на автомобиле "Мерседес" с еврономерами протаранил три припаркованные машины.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
ДТП проихзошло вечером в среду, 2 января на улице Пушкинской.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель "Мерседеса" не справился с управлением и врезался сразу в три припаркованных автомобиля. Алкотестер показал, что в его крови содержится 2,47 промилле алкоголя.
Пострадавших в результате аварии нет.
Напомним, в ноябре прошлого года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения грозит до 51 тыс. гривен штрафа.
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