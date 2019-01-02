Шесть человек погибли при крушении поезда в Дании
Движение на мосту было ограничено из-за погоды еще до крушения.
Шесть человек погибли и 16 ранены в результате аварии на железнодорожном мосту Большой Белт в Дании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
"Полиция острова Фюн может подтвердить, что несколько человек погибли в железнодорожной аварии на нижнем мосту над проливом Большой Белт. В настоящее время у полиции нет дополнительной информации о жертвах и их числе", - говорится в пресс-релизе.
В то же время Датское радио со ссылкой на представителей железнодорожной компании DSB информирует, что жертвами инцидента стали шесть человек. Согласно обнародованным данным, трагедия произошла в результате сноса части крыши вагона грузового поезда. Она отлетела в вагон двигавшегося по мосту пассажирского поезда, из-за чего машинист предпринял экстренное торможение.
В поезде находился 131 человек. На снимках пострадавшего вагона видны осколки стекла и механические повреждения. Из-за сложных погодных условий автомобильное движение по мосту было перекрыто еще до аварии. На месте ЧП работает полиция, экстренный оперативный центр создан в городе Нюборг на западном конце моста.
Мост Большой Белт пересекает одноименный пролив и соединяет крупнейшие датские острова - Фюн и Зеландия.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
02.01.2019 10:59
02.01.2019 15:00