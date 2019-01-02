Шесть человек погибли при крушении поезда в Дании

Движение на мосту было ограничено из-за погоды еще до крушения.

Шесть человек погибли при крушении поезда в Дании
На месте крушения поезда в Дании
Фото: скриншот видео

Шесть человек погибли и 16 ранены в результате аварии на железнодорожном мосту Большой Белт в Дании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Полиция острова Фюн может подтвердить, что несколько человек погибли в железнодорожной аварии на нижнем мосту над проливом Большой Белт. В настоящее время у полиции нет дополнительной информации о жертвах и их числе", - говорится в пресс-релизе.

В то же время Датское радио со ссылкой на представителей железнодорожной компании DSB информирует, что жертвами инцидента стали шесть человек. Согласно обнародованным данным, трагедия произошла в результате сноса части крыши вагона грузового поезда. Она отлетела в вагон двигавшегося по мосту пассажирского поезда, из-за чего машинист предпринял экстренное торможение.

В поезде находился 131 человек. На снимках пострадавшего вагона видны осколки стекла и механические повреждения. Из-за сложных погодных условий автомобильное движение по мосту было перекрыто еще до аварии. На месте ЧП работает полиция, экстренный оперативный центр создан в городе Нюборг на западном конце моста.

Мост Большой Белт пересекает одноименный пролив и соединяет крупнейшие датские острова - Фюн и Зеландия.


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