В Винницкой области "евробляха" протаранила "девятку". Погибли двое взрослых и младенец
Четыре человека госпитализированы, еще двум медики оказали помощь на месте происшествия.
В дорожно-транспортном происшествии близ села Высокое в Томашпольском районе Винницкой области 1 января погибли три человека. Среди них - младенец. Авария произошла около 16:00, информирует пресс-служба областной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Mondeo на иностранной регистрации выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ВАЗ-21099. В результате аварии погибли 59-летний водитель ВАЗа и его пассажиры: женщина с четырехмесячным ребенком. Кроме погибших, в ВАЗе находились еще два человека. Они госпитализированы.
В иномарке находились шесть человек. Двое из них каретами скорой помощи доставлены в больницу. Другим бригады медиков оказывают помощь на месте происшествия.
На месте аварии работают следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства ДТП и документируют событие. Личности погибших и пострадавших устанавливает полиция.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет заключения.
Ранее 1 января в Николаевской области в ДТП погибли восемь человек, в том числе трое детей.
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01.01.2019 20:10