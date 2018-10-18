Средняя цена на автогаз в Украине превысила 16 грн
Стоимость LPG приближается к прошлогодним рекордам.
Розничные цены на сжиженный газ (LPG) 18 октября выросли в среднем по стране на 11 копеек за литр — до 16,02 гривны.
Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на ценовой мониторинг "Консалтинговой группы А-95".
В сетях группы "Приват" стоимость автогаза выросла на 18–23 копейки: в "Авиас" СУГ стоит уже 15,68 грн/л, в "Укрнафте" — 15,62 грн/л. Автогаз на станциях Glusco подорожал на 25 копеек до 15,95 грн/л.
Сети ОККО и WOG подняли цену на сжиженный газ на 12 и 11 копеек до 16,52 и 16,49 грн/л соответственно.
На станциях AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Надежда", "Рур груп", "Автопорт", "Mango" и "Татнефть-АЗС-Украина" автогаз подорожал на 4–28 копеек.
"Сейчас большой спрос, импорта недостаточно, отдельные газонаполнительные станции вообще пустые. Также некоторые крупные сети в поисках газа на ближайшее время", - цитирует издание одного трейдера.
Участники рынка также объясняют нехватку сжиженного газа в некоторых регионах очередным обострением ситуации с работой железной дороги. "200 вагонов с газом стоит — «железка» не справляется, нет тяги. Газ на рынке есть, но до клиентов вовремя он не доезжает", - считает менеджер крупной компании, пожелавший остаться неназванным.
Напомним, что похожая ситуация была на рынке LPG и в прошлом году. Тогда цена автогаза за несколько месяцев выросла в среднем на 5 грн/л и перевалила отметку в 16,5 грн/л.
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