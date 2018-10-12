Автомобили Volvo получат бортовой компьютер на платформе NVIDIA

Компании Volvo Cars и NVIDIA объявили о расширении сотрудничества в области разработки передовых аппаратных платформ для транспортных средств будущего.

Речь идёт о создании высокотехнологичного бортового компьютера с искусственным интеллектом (ИИ) для нового поколения автомобилей Volvo. Такая система сможет с высокой эффективностью обрабатывать информацию от многочисленных бортовых датчиков и камер.

Основой компьютера послужит платформа NVIDIA DRIVE AGX Xavier. Новый процессор разработан на базе последних достижений NVIDIA в области искусственного интеллекта.

«Вместе с системами кругового обзора и мониторинга внимательности водителя центральный компьютер внесёт вклад в создание полностью автономных автомобилей Volvo», — говорится в заявлении компаний.

Совместный проект поспособствует ещё большему укреплению партнёрских отношений между Volvo Cars и NVIDIA. В прошлом году компании начали совместную разработку передовых систем и их программного обеспечения для автомобилей с автономным режимом вождения.

Ожидается, что первые автомобили Volvo с бортовым компьютером нового поколения будут представлены в начале следующего десятилетия.



