Легкомоторный самолет разбился в Тернопольской области

Пилот погиб.

В Тернопольской области возле села Пановцы Борщевского района разбился мотодельтаплан "Аэрос 2", пилот погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Фото: ternopil.dsns.gov.ua
Фото: ternopil.dsns.gov.ua

"10 августа в 22 час. 46 мин. к ГосЧС поступила информация о том, что вблизи с. Пановцы Борщевского района произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением, в результате чего погиб пилот. Причина падения устанавливается", - указано в сводке спасателей.

Прибыв по вызову, спасатели ликвидировали пожар и обнаружили под обломками тело погибшего пилота. Сотрудники ГоСЧС установили, что крушения потерпел мотодельтаплан "Аэрос-2".

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли три единицы техники и 11 человек личного состава.

Напомним, ранее в Румынии во время тренировочных полетов столкнулись два легкомоторных самолета, один пилот погиб.


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