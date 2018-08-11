В лобовом ДТП в Хмельницкой области погибли 2, ранены 4 человека

21-летний водитель "Ауди" при обгоне выехал на полосу встречного движения.

В Хмельницкой области лоб в лоб столкнулись "Ауди А4" и "Вольво С-60", два человека погибли и четверо травмированы. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла вечером 10 августа в с. Лесо-Березовка Летичевского района.

“По предварительным данным, 21-летний водитель "Ауди" при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Вольво" под управлением 45-летнего жителя Черновицкой области”, - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получили четыре человека и еще двое скончались в больнице. Среди погибших - 64-летний отец водителя "Ауди" и его 80-летняя пассажирка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Сейчас решается вопрос о задержании водителя.

Напомним, в Запорожской области при столкновении маршрутки и грузовика погибли пять детей и взрослый.