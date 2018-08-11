В США механик авиакомпании похитил пассажирский самолет и разбил его
Пассажиров на борту не было.
Самолет авиакомпании Horizon Airlines
Фото: wikipedia.org
Самолет авиакомпании Horizon Airlines разбился в штате Вашингтон в США в пятницу, 10 августа, вечером по местному времени после того, как был украден сотрудником из международного аэропорта Сиэттл-Такома. Об этом сообщает ABC News.
"Самолет Horizon Airlines разбился на острове Кетрон. По предварительной информации, механик неустановленной авиакомпании украл самолет. Трюки в воздухе или недостаток навыков летать вызвали крушение на острове", - рассказал шериф округа Пирс Пол Пастор.
На маленьком острове Кетрон, который находится к юго-западу от Такомы, проживает около 20 жителей.
По словам источника в сфере авиации, командование воздушно-космической обороны Северной Америки подняло истребители для сопровождения самолета. В департаменте шерифа округа Пирс сообщили, что два истребителя F-15 не причастны к крушению.
Известно, что сотруднику, который украл самолет, 29 лет, он из округа Пирс. В департаменте шерифа его назвали "суицидальным". Правоохранительные органы не связывают инцидент с терроризмом.
"Большинство террористов не делают петли над водой. Возможно, развлечение пошло совсем не так", - сказал шериф.
На место аварии отправились правоохранители и береговая охрана США.
Авиакомпания сообщила, что на борту не было пассажиров.
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