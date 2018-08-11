В США механик авиакомпании похитил пассажирский самолет и разбил его

Пассажиров на борту не было.

Самолет авиакомпании Horizon Airlines разбился в штате Вашингтон в США в пятницу, 10 августа, вечером по местному времени после того, как был украден сотрудником из международного аэропорта Сиэттл-Такома. Об этом сообщает ABC News.

"Самолет Horizon Airlines разбился на острове Кетрон. По предварительной информации, механик неустановленной авиакомпании украл самолет. Трюки в воздухе или недостаток навыков летать вызвали крушение на острове", - рассказал шериф округа Пирс Пол Пастор.

На маленьком острове Кетрон, который находится к юго-западу от Такомы, проживает около 20 жителей.

По словам источника в сфере авиации, командование воздушно-космической обороны Северной Америки подняло истребители для сопровождения самолета. В департаменте шерифа округа Пирс сообщили, что два истребителя F-15 не причастны к крушению.

Известно, что сотруднику, который украл самолет, 29 лет, он из округа Пирс. В департаменте шерифа его назвали "суицидальным". Правоохранительные органы не связывают инцидент с терроризмом.

"Большинство террористов не делают петли над водой. Возможно, развлечение пошло совсем не так", - сказал шериф.

На место аварии отправились правоохранители и береговая охрана США .

Авиакомпания сообщила, что на борту не было пассажиров.

@KING5Seattle here’s a video of the hijacked plane and fighter escort from Steilacoom in the ferry line for anderson Island pic.twitter.com/8fgAUe05xv — Kai Simpson (@Kai_AHS) 11 серпня 2018 р.

Напомним, ранее в Альпах разбился "Юнкерс" 1939 года с 20 людьми на борту.