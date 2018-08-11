В США механик авиакомпании похитил пассажирский самолет и разбил его

Пассажиров на борту не было.

В США механик авиакомпании похитил пассажирский самолет и разбил его
Самолет авиакомпании Horizon Airlines
Фото: wikipedia.org

Самолет авиакомпании Horizon Airlines разбился в штате Вашингтон в США в пятницу, 10 августа, вечером по местному времени после того, как был украден сотрудником из международного аэропорта Сиэттл-Такома. Об этом сообщает ABC News.

"Самолет Horizon Airlines разбился на острове Кетрон. По предварительной информации, механик неустановленной авиакомпании украл самолет. Трюки в воздухе или недостаток навыков летать вызвали крушение на острове", - рассказал шериф округа Пирс Пол Пастор.

На маленьком острове Кетрон, который находится к юго-западу от Такомы, проживает около 20 жителей.

По словам источника в сфере авиации, командование воздушно-космической обороны Северной Америки подняло истребители для сопровождения самолета. В департаменте шерифа округа Пирс сообщили, что два истребителя F-15 не причастны к крушению.

Известно, что сотруднику, который украл самолет, 29 лет, он из округа Пирс. В департаменте шерифа его назвали "суицидальным". Правоохранительные органы не связывают инцидент с терроризмом.

"Большинство террористов не делают петли над водой. Возможно, развлечение пошло совсем не так", - сказал шериф.

На место аварии отправились правоохранители и береговая охрана США.

Авиакомпания сообщила, что на борту не было пассажиров.

@KING5Seattle here’s a video of the hijacked plane and fighter escort from Steilacoom in the ferry line for anderson Island pic.twitter.com/8fgAUe05xv

— Kai Simpson (@Kai_AHS) 11 серпня 2018 р.

Напомним, ранее в Альпах разбился "Юнкерс" 1939 года с 20 людьми на борту.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Нетрезвого водителя без водительских прав остановили на маршруте "Киев-Кельменцы"Нетрезвого водителя без водительских прав остановили на маршруте "Киев-Кельменцы"
Tesla рассчитывает довести объём выпуска Model 3 до 10 000 штук в неделю в 2019 годуTesla рассчитывает довести объём выпуска Model 3 до 10 000 штук в неделю в 2019 году
15 человек получили травмы в ночной аварии автобуса под Днепропетровском15 человек получили травмы в ночной аварии автобуса под Днепропетровском
Двери закупленных в Берлине б/у трамваев не смогут открыться на львовских остановкахДвери закупленных в Берлине б/у трамваев не смогут открыться на львовских остановках
В Ford разработана система контроля «слепых» зон для автомобилей с прицепомВ Ford разработана система контроля «слепых» зон для автомобилей с прицепом
Блок рекламы


Похожие новости
Легкомоторный самолет разбился в Тернопольской областиЛегкомоторный самолет разбился в Тернопольской области
Водитель грузовика в Днепре разбил две машины и погибВодитель грузовика в Днепре разбил две машины и погиб
В Киеве во время погони египтянин разбил три машины и врезался в деревоВ Киеве во время погони египтянин разбил три машины и врезался в дерево
Одесский авиазавод договорился с чехами о кооперации в производстве самолетовОдесский авиазавод договорился с чехами о кооперации в производстве самолетов
Самолет времен Второй мировой с пассажирами на борту разбился в ШвейцарииСамолет времен Второй мировой с пассажирами на борту разбился в Швейцарии
К концу года Воздушные силы получат почти 30 модернизированных боевых самолетовК концу года Воздушные силы получат почти 30 модернизированных боевых самолетов
Два легкомоторных самолета столкнулись в Румынии, один пилот погибДва легкомоторных самолета столкнулись в Румынии, один пилот погиб
В Мексике при крушении самолета выжили все пассажиры и экипажВ Мексике при крушении самолета выжили все пассажиры и экипаж
В Днепропетровской области на мотоцикле разбились жених и невестаВ Днепропетровской области на мотоцикле разбились жених и невеста
В Киеве пьяный водитель Honda на «евробляхах» разбил 7 машин и уснул (видео)В Киеве пьяный водитель Honda на «евробляхах» разбил 7 машин и уснул (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости