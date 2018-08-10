Крупная авария в Запорожской области: при столкновении маршрутки и грузовика погибли 6 детей и взрослый
Маршрутка ехала из курортной Кирилловки.
Маршрутка с туристами столкнулась с грузовиком на трассе Харьков-Симферополь в Запорожской области. В результате аварии на месте погибли пятеро детей и один взрослый, еще один ребенок умер в больнице. Количество пострадавших уточняется, пишет городской сайт 061.
Авария произошла сегодня около двух часов дня в районе села Каменское. По одной из версий, у грузового автомобиля отказало рулевое управление, и он на полной скорости врезался в маршрутку.
По данным ГосЧС, погибли пять человек. Местные сайты уточняют, что среди погибших - пятеро детей и один взрослый, еще один ребенок скончался в больнице. В тяжелом состоянии госпитализированы водители маршрутки и грузовика. Всего в автобусе находилось 18 пассажиров. Пострадавших доставили в Васильевскую районную больницу и Запорожскую областную больницу.
Маршрутный автобус ехал рейсом из Кирилловки.
На месте аварии работают полиция и медики.
Напомним, в июле после трех крупных аварий с участием маршруток полиция объявила об операции "Перевозчик". В первый же день проверок были выявлены нарушения в работе 87 автобусов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
10.08.2018 13:40
10.08.2018 20:22