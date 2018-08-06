Украина собирается закрыть железнодорожное сообщение с РоSSией, - Омелян

В правительстве сейчас рассматривают этот вариант.

Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией .

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ТСН.

По его словам, сейчас в правительстве рассматривают этот вариант.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал Омелян.

Напомним, между Украиной и Россией не летают самолеты, но все еще ходят поезда и ездят автобусы.