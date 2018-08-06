Украина собирается закрыть железнодорожное сообщение с РоSSией, - Омелян
В правительстве сейчас рассматривают этот вариант.
Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ТСН.
По его словам, сейчас в правительстве рассматривают этот вариант.
"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал Омелян.
Напомним, между Украиной и Россией не летают самолеты, но все еще ходят поезда и ездят автобусы.
Летом 2017 года роSSийское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники сообщило, что с 1 июля Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ. В ответ "Укрзализныця" сообщила, что не принимала каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров и не получала подобных предписаний от вышестоящих органов государственной власти. В декабре и.о. главы УЗ заявил, что этот вопрос будет решаться в 2018 году.
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