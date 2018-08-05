Tesla рассчитывает довести объём выпуска Model 3 до 10 000 штук в неделю в 2019 году

Tesla рассчитывает довести объём выпуска Model 3 до 10 000 штук в неделю в 2019 году

Компания Tesla опубликовала показатели деятельности во втором квартале 2018 финансового года, который был закрыт 30 июня: предприятие Илона Маска пока остаётся убыточным.

Выручка за трёхмесячный период составила около $4,0 млрд. Это приблизительно на 43 % больше по сравнению с результатом за вторую четверть 2017-го, когда доход равнялся $2,8 млрд.

Чистые убытки Tesla достигли $717,5 млн. Для сравнения: годом ранее компания потеряла $336,4 млн. Убытки в пересчёте на одну ценную бумагу составили $4,2.

В течение минувшего квартала Tesla произвела в общей сложности 53 339 электрических автомобилей. При этом конечным покупателям были доставлены 40 768 машин: из них 22 319 составили электрокары Model S и Model X, ещё 18 449 единиц — Model 3.

Tesla рассчитывает довести объём выпуска Model 3 до 10 000 штук в неделю в 2019 году

Отмечается, что в июле компания Илона Маска смогла довести объём производства Model 3 до 5000 штук в неделю. В конце августа этот показатель, как ожидается, достигнет 6000 единиц. А в 2019-м Tesla планирует увеличить объём выпуска электромобиля Model 3 до 10 000 штук в неделю.

Сообщается также, что количество станций подзарядки Supercharger сейчас превышает 1300 по всему миру: на этих площадках расположены в общей сложности свыше 10 000 установок для восполнения запаса энергии электрокаров.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Под колесами поезда в Сумах погибла телеведущаяПод колесами поезда в Сумах погибла телеведущая
В Днепропетровской области на мотоцикле разбились жених и невестаВ Днепропетровской области на мотоцикле разбились жених и невеста
В ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машинВ ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машин
Самые красивые автомобили: CordСамые красивые автомобили: Cord
Зайцева на момент ДТП была под действием наркотиков, - адвокат потерпевшихЗайцева на момент ДТП была под действием наркотиков, - адвокат потерпевших
Блок рекламы


Похожие новости
В электромобилях Tesla появятся лучшие игры AtariВ электромобилях Tesla появятся лучшие игры Atari
Гройсман: в 2019 году начнется ремонт трассы М-01 на отрезке Киев - КиптиГройсман: в 2019 году начнется ремонт трассы М-01 на отрезке Киев - Кипти
Tesla предложила белый вариант салона для всех полноприводных Model 3Tesla предложила белый вариант салона для всех полноприводных Model 3
Aston Martin начнет производство своего первого кроссовера в 2019 годуAston Martin начнет производство своего первого кроссовера в 2019 году
Электрокар Polestar 2 составит конкуренцию Tesla Model 3Электрокар Polestar 2 составит конкуренцию Tesla Model 3
К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилейК 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей
Летающий автомобиль Terrafugia поступит в продажу в 2019 годуЛетающий автомобиль Terrafugia поступит в продажу в 2019 году
Самым популярным электромобилем в Европе в 2018 году стал Nissan LeafСамым популярным электромобилем в Европе в 2018 году стал Nissan Leaf
В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер, на борту которого могут быть тонны золотаВ Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер, на борту которого могут быть тонны золота
В Одессе 14-летний подросток угнал папин BMW и врезался в припаркованный TeslaВ Одессе 14-летний подросток угнал папин BMW и врезался в припаркованный Tesla
Последние новости
Подгружаем последние новости