Tesla рассчитывает довести объём выпуска Model 3 до 10 000 штук в неделю в 2019 году

Компания Tesla опубликовала показатели деятельности во втором квартале 2018 финансового года, который был закрыт 30 июня: предприятие Илона Маска пока остаётся убыточным.

Выручка за трёхмесячный период составила около $4,0 млрд. Это приблизительно на 43 % больше по сравнению с результатом за вторую четверть 2017-го, когда доход равнялся $2,8 млрд.

Чистые убытки Tesla достигли $717,5 млн. Для сравнения: годом ранее компания потеряла $336,4 млн. Убытки в пересчёте на одну ценную бумагу составили $4,2.

В течение минувшего квартала Tesla произвела в общей сложности 53 339 электрических автомобилей. При этом конечным покупателям были доставлены 40 768 машин: из них 22 319 составили электрокары Model S и Model X, ещё 18 449 единиц — Model 3.

Отмечается, что в июле компания Илона Маска смогла довести объём производства Model 3 до 5000 штук в неделю. В конце августа этот показатель, как ожидается, достигнет 6000 единиц. А в 2019-м Tesla планирует увеличить объём выпуска электромобиля Model 3 до 10 000 штук в неделю.

Сообщается также, что количество станций подзарядки Supercharger сейчас превышает 1300 по всему миру: на этих площадках расположены в общей сложности свыше 10 000 установок для восполнения запаса энергии электрокаров.



