Под колесами поезда в Сумах погибла телеведущая

Юлии Тютченко много лет была ведущей "Академ TV".

В Сумах под колесами поезда погибла бывшая ведущая "Академ TV" Юлия Тютченко, сообщают Сумские дебаты.

"Несчастье случилось около 18.30 вчера, 3 августа, на участке железнодорожных путей Сумы – Сумы-Товарная (в районе Голубых озер). Компания, в которой были сумчанка 1987 г.р. и ее муж, отдыхала на природе. Потом женщина решила пойти домой, а ее муж остался отдыхать дальше. В итоге сумчанка попала под пассажирский поезд, который нанес ей травмы, несовместимые с жизнью", - отмечается в сообщении.

Как стало известно, речь идет о Юлии Тютченко, которая много лет была ведущей "Академ TV". Последние несколько лет у нее была другая работа.


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