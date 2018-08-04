Около Мукачево на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с 4 пострадавшими

У грузовика оторвало кабину.

На трассе Киев-Чоп возле Мукачево в Закарпатской области утром 4 августа столкнулись три автомобиля. Пострадали четыре человека, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

Авария произошла возле села Иванивцы.

"На дороге столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes. По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter ", - говорится в сообщении.

Пострадавшие - жители Черновицкой, Львовской и Одесской областей. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как пишет Mukachevo.net, в крайне тяжелом состоянии - пострадавший 1986 года рождения, который был в авто Volkswagen Tiguan. У него черепно-мозговая и тяжелая брюшная травмы, множественные переломы бедра с повреждением бедренной артерии, он без сознания и без давления. К нему экстренно вызвали судинного хирурга.

Еще двое пострадавших с этого автомобиля также имеют многочисленные травмы. Женщина из Одесской области 1991 года рождения находится в реанимации, однако ее состояние стабильное.

В 45-летнего водителя фуры из Львовской области сломанное бедро, голень, торакальная травма, черепно-мозговая травма.

Движение по трассе Киев-Чоп временно перекрыли.

Фото: mukachevo.net Фото: mukachevo.net Фото: mukachevo.net Фото: mukachevo.net Фото: mukachevo.net Фото: mukachevo.net

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