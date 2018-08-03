Украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из итальянского курорта

Из-за задержек авиарейсов Join Up сократит количество путевок в направлении Одесса-Римини.

Украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из итальянского курорта
Фото: joinup.ua

Украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из итальянского города Римини в Одессу по техническим причинам в авиакомпании YanAir. Также задерживается рейс из Одессы, сообщает туроператор Join Up.

Рейс из Римини в Одессу запланирован на 3 августа. На время задержки туристам предоставлено питание и проживание в гостиницах на курортах Римини.

Из-за задержек авиарейсов Join Up сократит количество путевок в направлении Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании.

В Join Up отметили, что по отмененным турами все туристы смогут перебронировать направление, дату и время вылета, а в случае отказа - могут получить 100% компенсацию.

Тем туристам, которые не смогли вылететь из Одессы, предложили вылет из Киева на 8 августа.

Напомним, в последнее время украинские туристы регулярно страдают из-за задержки авиарейсов. В частности, в начале июля почти тысяча украинских туристов трое суток не могли вылететь из Туниса. После этого с ситуацией пообещал разобраться министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Тем временем туроператор JoinUp, клиенты которого чаще всего застревали в аэропортах, в свою очередь пообещал уменьшить долю перевозок "проблемных" авиакомпаний. В компании заявили, что сократят сотрудничество с перевозчиками Bravo Airways, Yanair, в графиках которых были многочасовые сбои, и обратиться к услугам SkyUp.

29 июля туроператор Join Up сообщал, что 220 украинских туристов не смогли вылететь из Египта из-за того, что у самолета пробилось колесо.


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