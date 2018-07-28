Поезд протаранил микроавтобус с пассажирами, есть погибшие
В селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с поездом: погибли два человека, еще семеро пострадали.
Об этом сообщает областной отдел коммуникации полиции.
Во время аварии семь человек были доставлены в больницу, трое из них — в реанимацию.
Правоохранителям сообщили об аварии около 17:30.
Известно, что 62-летний водитель микроавтобуса не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации, на переезде работали световые и звуковые сигналы.
На момент аварии в салоне микроавтобуса было 15 пассажиров, работников одного из частных предприятий. Транспортное средство принадлежит другому предпринимателю, с которым был заключен договор на перевозку работников фирмы. В перевозчика есть лицензия на внутренние перевозки пассажиров.
Водителя микроавтобуса задержали. По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас движение железнодорожного транспорта восстановлено.
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28.07.2018 13:14