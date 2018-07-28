Водитель BMW сбил насмерть велосипедиста и убежал

В Житомирской области водитель легкового автомобиля травмировал велосипедиста, а сам сбежал с места происшествия. Жертва ДТП — 56-летний мужчина от полученных травм умер в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 3.10 (в ночь на 27 июля — ред.) на автодороге Белая Церковь — Кременец, возле с. Нового Любара. По словам очевидцев, неизвестный автомобиль сбил велосипедиста, который двигался в попутном с ним направлении, и с места происшествия скрылся», — идет речь в сообщении.

Следственно-оперативная группа установила, что пострадавший — житель с.Нового Любара. Мужчина был госпитализирован в отделение интенсивной терапии районной больницы, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Вскоре правоохранители разыскали и виновника ДТП. Им оказался 20-летний мужчина, проживающий в одном из сел района. Транспортное средство он спрятал на территории заброшенных хозяйственных помещений недействующего местного предприятия.

Свою причастность к ДТП водитель признал и объяснил, что в предутреннем тумане не заметил велосипедиста, который ехал впереди.

По указанному факту начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следовательно, водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.