Водитель BMW сбил насмерть велосипедиста и убежал

В Житомирской области водитель легкового автомобиля травмировал велосипедиста, а сам сбежал с места происшествия. Жертва ДТП — 56-летний мужчина от полученных травм умер в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 3.10 (в ночь на 27 июля — ред.) на автодороге Белая Церковь — Кременец, возле с. Нового Любара. По словам очевидцев, неизвестный автомобиль сбил велосипедиста, который двигался в попутном с ним направлении, и с места происшествия скрылся», — идет речь в сообщении.

Следственно-оперативная группа установила, что пострадавший — житель с.Нового Любара. Мужчина был госпитализирован в отделение интенсивной терапии районной больницы, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Вскоре правоохранители разыскали и виновника ДТП. Им оказался 20-летний мужчина, проживающий в одном из сел района. Транспортное средство он спрятал на территории заброшенных хозяйственных помещений недействующего местного предприятия.

Свою причастность к ДТП водитель признал и объяснил, что в предутреннем тумане не заметил велосипедиста, который ехал впереди.

По указанному факту начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следовательно, водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche PanameraВ Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
Львов получил первые б/у трамваи, купленные в БерлинеЛьвов получил первые б/у трамваи, купленные в Берлине
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
Хот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекордХот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекорд
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на переходе Volkswagen насмерть сбил женщинуВ Киеве на переходе Volkswagen насмерть сбил женщину
Водитель сбил трех жителей села на Прикарпатье, перекрывавших дорогу в час ночиВодитель сбил трех жителей села на Прикарпатье, перекрывавших дорогу в час ночи
Водитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе, отказался сдать образцы биоматериаловВодитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе, отказался сдать образцы биоматериалов
В Киеве внедорожник насмерть сбил 10-летнюю девочку, водитель пытался скрытьсяВ Киеве внедорожник насмерть сбил 10-летнюю девочку, водитель пытался скрыться
Тест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезвТест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезв
Водитель на "Хаммере" сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в КиевеВодитель на "Хаммере" сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в Киеве
Водитель маршрутки избил полицейского за замечание о нарушенииВодитель маршрутки избил полицейского за замечание о нарушении
В Мариуполе водитель Volkswagen протаранил двое ворот во дворе СБУ, уходя от погониВ Мариуполе водитель Volkswagen протаранил двое ворот во дворе СБУ, уходя от погони
Бывший глава Перечинской РГА, сбивший насмерть двух женщин, отказался от апелляцииБывший глава Перечинской РГА, сбивший насмерть двух женщин, отказался от апелляции
Водитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капотеВодитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капоте
Последние новости
Подгружаем последние новости