На Bugatti Chiron теперь можно заказать панорамную крышу.
Гиперкар Bugatti Chiron получил новую позицию в списке опций. Это панорамная крыша Sky View. Ее стоимость не называется, но, скорее всего, она обойдется в цену не самой плохой малолитражки.
Обычно установка люка или панорамной крыши уменьшает пространство над головами седоков. С Bugatti ситуация обратная: Sky View увеличивает высоту салона на 2,7 сантиметра. Каждая из двух стеклянных панелей имеет 65 сантиметров в длину и 44 в ширину.
В структуре прозрачных секций предусмотрено четыре промежуточных слоя. Первый отвечает за шумоизоляцию, второй защищает от инфракрасного излучения, третий и четвертый предотвращают ослепление и отсекают ультрафиолетовые лучи.
Установка панорамной крыши не ухудшает жесткость кузова и прочность гиперкара.
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