Кабмин решил не возвращать ручной контроль за скоростью на дорогах

Вопрос радаров "решили не педалировать".

?Кабмин решил не возвращать ручной контроль за скоростью на дорогах
Фото: Національна поліція

Кабинет министров решил пока не возвращать ручной контроль за скоростью на дорогах.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Ручного контроля за скоростью не будет... Было очень много дискуссий в общественной среде, так что этот вопрос решили не педалировать", - заявил в пятницу министр инфраструктуры Владимир Омелян. Неделю назад он говорил, что с 27 июля вернут скоростной контроль на дорогах при помощи радаров.

По словам министра, в августе будет проведено совместное совещание заинтересованных сторон и разработан единый пакет решений, который будет представлен Кабинету министров.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км/час. Раньше в ПДД было записано 60 км/час.


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