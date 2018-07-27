?Кабмин решил не возвращать ручной контроль за скоростью на дорогах

Вопрос радаров "решили не педалировать".

Кабинет министров решил пока не возвращать ручной контроль за скоростью на дорогах.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Ручного контроля за скоростью не будет... Было очень много дискуссий в общественной среде, так что этот вопрос решили не педалировать", - заявил в пятницу министр инфраструктуры Владимир Омелян. Неделю назад он говорил, что с 27 июля вернут скоростной контроль на дорогах при помощи радаров.

По словам министра, в августе будет проведено совместное совещание заинтересованных сторон и разработан единый пакет решений, который будет представлен Кабинету министров.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км/час. Раньше в ПДД было записано 60 км/час.