Toyota выпустила юбилейную версию пикапа Hilux

За свою полувековую историю и восемь поколений пикап существенно изменился как внешне, так и по оснащению, пройдя путь от утилитарного транспортного средства до одного из лучших автомобилей для активного отдыха. Благодаря простоте и надёжности конструкции (помните, как его безуспешно пытались «убить» в шоу Top Gear?), функциональности и ремонтопригодности Toyota Hilux заслужила огромную популярность по всему миру.

Пикап в исполнении Exclusive разработан специально к полувековому юбилею модели и отличается новым дизайном переднего бампера и решётки радиатора. Сзади и сбоку особый Hilux можно отличить благодаря обновлённой интегрированной подножке заднего бампера с серебристой вставкой и легкосплавным 18-дюймовым колесным дискам в новом дизайне.

Интерьер юбилейного пикапа выполнен в чёрном цвете, включая потолок. Сиденья получили перфорированную кожу, а панель приборов — уникальный дизайн. Полированные чёрные вставки Piano black на центральной консоли, дверных панелях, рулевом колесе и селекторе коробки передач пришли на смену серебристым. Ключ зажигания с интеллектуальной системой доступа тоже получил собственный дизайн.



