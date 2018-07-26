Электрокар Polestar 2 составит конкуренцию Tesla Model 3

Электрокар Polestar 2 составит конкуренцию Tesla Model 3

Polestar, бренд спортивных дорожных автомобилей Volvo Car Group, готовит полностью электрический автомобиль, который должен составить конкуренцию Tesla Model 3.

О некоторых особенностях будущей машины — модели Polestar 2 — рассказал Джонатан Гудман (Jonathan Goodman), операционный директор Polestar, ранее занимавший должность старшего вице-президента по корпоративным коммуникациям Volvo.

Известно, что автомобиль будет выполнен на базе концепта 40.2, который демонстрировался в 2016 году (показан на иллюстрациях). Электрокар Polestar 2, как ожидается, дебютирует на Международном автосалоне в Женеве в марте следующего года.

Господин Гудман, по сообщениям сетевых источников, рассказал, что мощность Polestar 2 будет достигать 400 лошадиных сил. На одной подзарядке блока аккумуляторных батарей машина сможет преодолевать расстояние до 560 километров.

Цена автомобиля, по предварительным данным, составит от 39 400 до 65 700 долларов США. Для сравнения: стоимость Tesla Model 3 начинается с $35 000.

Электрокар Polestar 2 составит конкуренцию Tesla Model 3

Производство Polestar 2 начнётся ближе к концу 2019 года — для Volvo Car Group это будет первый электромобиль на аккумуляторных источниках питания. Все последующие модели Polestar будут оснащаться полностью электрическими силовыми установками. Так, после Polestar 2 дебютирует электрический кроссовер Polestar 3, который станет «максимально ярким и технологичным воплощением современных динамичных электромобилей».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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