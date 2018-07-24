Хот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекорд

Хот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекорд

Хот-хэтч Honda Civic Type R под управлением гонщика Тьягу Монтейру (Tiago Monteiro) установил новый рекорд для серийных переднеприводных автомобилей на трассе «Эшторил» в Португалии. Машина проехала 4,2-километровый трек за 2 минуты 1,84 секунды (результат автомобиля прошлого поколения составляет 2 минуты 4,08 секунды).

В прошлом году Honda Civic Type R стал самым быстрым серийным переднеприводным автомобилем Нюрбургринга, проехав «Северную петлю» за 7 минут 43,8 секунды. В 2018 году Honda запустила программу Honda Civic Type R Challenge 2018: в ее рамках хот-хэтч под управлением известных гонщиков пробует побить рекорды на нескольких европейских гоночных трассах. Автомобиль уже установил рекорды на треках «Сильверстоун», «Спа-Франкоршам» и «Маньи-Кур».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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