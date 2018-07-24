Водитель маршрутки избил полицейского за замечание о нарушении

В Вишневом под Киевом водитель маршрутки избил пассажира после замечания в свой адрес.

Били мужчину за закрытыми дверями автобуса, передает Сегодня .

Вокруг машины собрались люди и требовали прекратить издевательство, но их никто не слушал. Через несколько минут водитель вышел к людям. Но своего пленника из салона не выпустил. От вопросов отмахивается.

«Деньги забирал! Наркоман! Что, есть вопросы?!», – заявил водитель – и снова закрылся в автобусе.

Оказалось, что выходил из автобуса просто потому, что в салоне его напарник распылил слезоточивый газ. Задыхаясь, пленник кричал о помощи через окно.

«Остановите маршрут пожалуста! Остановите маршрутку! Газом задул! Пожалуста!», – умолял пассажир.

Уговорить водителя освободить парня не удалось. Пока свидетели происшествия вызвали полицейских, напарник водителя убежал. Но пассажир успел указать на обидчика. Тот уже наблюдал издали.

Мужчину водитель держал еще с полчаса, до приезда патрулей. Когда те приехали, оказалось, что пленник – полицейский! Патрульный Игорь Квасович возвращался этой маршруткой с работы. Говорит, вынужден был сделать замечание водителю, когда тот грубо нарушил правила дорожного движения.

«Регулируемый пешеходный переход, где четко горел красный сигнал светофора», – рассказал избитый пассажир-правоохранитель.

Пока доезжали до конечной остановки, вызвал дежурных полицейских.

«Сказал, что он нарушает правила, спросил, знает ли он эту ситуацию, которая с маршрутками произошла сейчас, что отработка идет. Попросил назвать номер автомобиля, сейчас наберу 102. Говорил нормально, не ругал его, ничего. Рассказывал ему об этой ситуации, которая накануне в пятницу была», – объясняет избитый патрульный.

Даже то, что назвался полицейским от расправы не спасло.

«Когда я сказал, что я работник полиции, он еще больше разозлился!», – вспоминает Игорь Квасович.

Газовый баллончик, которым прыснули в пассажира, как оказалось, принадлежит ему – как полицейскому.

«Здесь был газовый баллончик. Мужик, который пришел с улицы, просто пшикнул мне в глаза и вышел», – говорит патрульный.

Даже допрос патрульных и внимание журналистов работника сферы услуг вежливым, увы, не сделали. От комментариев он отказался.

«Я сейчас кому-либо еще наваляю! Все, до свидания, ребята!», – заявил озверевший водитель, хлопнув дверью.

На водителя составили протокол. Его помощника уже объявили в розыск, правоохранители говорят, что теперь водитель, скорее всего, будет отвечать не только за нарушение правил дорожного движения.