В Одессе 14-летний подросток угнал папин BMW и врезался в припаркованный Tesla

Отец заявил, что не намерен выгораживать сына, но виноват Tesla.

В Одессе 14-летний подросток угнал отцовский автомобиль BMW и на Люстдорфской дороге врезался в припаркованный на кругу автомобиль Tesla.

Об этом сообщает "Odessa.online".

После столкновения мальчик пытался сбежать, бросив на асфальте свои шлепанцы. Однако, рядом с пострадавшим автомобилем оказался еще один. Из него выбежал водитель и задержал беглеца. Сообщается, что во время погони он сделал несколько выстрелов в воздух.

На место ДТП вызвали родителей несовершеннолетнего "угонщика". Отец парня рассказал, что проснулся от звонка с сообщением об аварии. Он заявил, что "не намерен выгораживать сына", однако отметил, что в аварии виноват водитель Tesla, поскольку припарковал автомобиль "не по правилам".

Подростка госпитализировали с травмой грудной клетки. Отмечается, что за рулем пострадавшего автомобиля Tesla была девушка, на пассажирском месте - ее пожилая родственница. В момент ДТП они только вышли из машины. Девушка-водитель получила травмы и госпитализирована.

Напомним, ранее на автодороге под Черновцами столкнулись семь грузовиков и две легковушки.