Водитель, который сбил пятимесячного ребенка в коляске в Харькове, задержан

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Водитель, который сбил пятимесячного ребенка в коляске в Харькове, задержан
Фото: facebook.com/police.kharkov

Водитель автомобиля "ВАЗ", который сбил пятимесячного ребенка в коляске в Харькове, задержан.

Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса и находится в изоляторе временного содержания.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы. продолжается досудебное расследование.

Напомним, в субботу в Харькове 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик. В результате аварии ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Его мать с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга находится в больнице.

По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв.

Тем не менее, нардеп Антон Геращенко утверждает, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Опять в Харькове пьяный водитель повёз мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребёнком внутри. 5-месячный младенец погиб от полученных травм. Водитель задержан патрульной полицией и отправлен на освидетельствование", - написал Геращенко в Фейсбуке после ДТП.

Он также напомнил, что в сентябре Верховная Рада должна принять закон об усилении уголовной ответственности для тех, кто повторно задержан за вождение в нетрезвом виде, даже если он не создал ДТП.

Отметим, что в последнее время в Украине произошел ряд похожих ДТП. Так, 20 декабря 2017 года микроавтобус Ford Transit сбил насмерть 4-летнего ребенка на тротуаре в Яремче.

1 января 2018 года в городе Шепетовка (Хмельницкая область) Mercedes сбил женщину с коляской. В результате 21-летняя мать погибла на месте, а ее двухлетний ребенок был доставлен в реанимацию.

22 июня в Харькове водитель Skoda сбил на "зебре" четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде.

Напомним, Рада собирается ужесточить наказание для пьяных водителей и ввести наказание до 10 лет тюрьмы с лишением права управление транспортным средством до 10 лет за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас за вождение в пьяном виде предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.


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