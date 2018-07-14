В Харькове автомобиль сбил на тротуаре коляску с 5-месячным ребенком

Малыша с мамой госпитализировали.

Вечером 14 июля в Харькове произошла дорожная авария, в которой пострадал 5-месячный мальчик.

Пресс-служба местной полиции сообщила, что 28-летний водитель автомобиля ВАЗ на проспекте Гагарина не справился управлением и выехал на тротуар. Там он зацепил коляску с малышом.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Фото: facebook.com/police.kharkov

От удара ребенка выбросило на землю. Его 20-летняя мать от волнения потеряла сознание.

Обоих забрали в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Будет открыто уголовное производство.

Напомним, что в последние месяцы в Украине произошел целый ряд похожих ДТП.

Например, 20 декабря 2017 года микроавтобус Ford Transit сбил насмерть 4-летнего ребенка на тротуаре в Яремче.

1 января 2018 года в городе Шепетовка (Хмельницкая область) Mercedes сбил женщину с коляской. В результате 21-летняя мать погибла на месте, а ее двухлетний ребенок был доставлен в реанимацию.

22 июня в Харькове водитель Skoda сбил на "зебре" четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде.