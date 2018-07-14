Авиакомпания Bravo Airways отменила четыре рейса из Турции и Туниса во Львов

Причиной является невыполнением финансовых обязательств туроператора.

В пятницу, 13 июля, авиакомпания Bravo Airways отменила четыре рейса во Львов из Турции и Туниса.

Пресс-служба международного аэропорта "Львов" сообщила, что отменены рейсы BAY4714/4713 по маршруту Анталия-Львов-Анталия. Они должны были вылететь из Турции 13 июля в 15:35 и 16:35.

Еще два отмененных рейса BAY7376/7375 должны были вылететь по маршруту Монастир-Львов-Монастир 14 июля в 12:30 и 13:30.

Авиакомпания Bravo Airways сообщила пассажирам отмененных рейсов об изменениях. По словам пресс-службы авиакомпании, рейсы пришлось отменить еще неделю назад в связи с невыполнением финансовых обязательств туроператора Oasis Travel Ukraine.

Ранее СМИ сообщали, что примерно 200 туристов из Украины не смогли вовремя вылететь из столицы Албании Тираны в связи со скандалом с авиаперевозчиком Bravo Airways.

Согласно сообщению, авиакомпания Bravo Airways заявила, что рейсы, запланированные на 30 июня и 1 июля, выполнены в полном объеме, а с 3 июля возвращается в штатный режим работы.

Изменения в расписании 2 июля связаны с необходимостью выполнить 5 гуманитарных рейсов в Тунис, где находятся около 800 украинцев, пострадавших от действий туроператора Oasis Travel.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал на 3 июля совещание с представителями авиакомпаний и туроператоров, чтобы разрешить ситуацию с задержками туристических рейсов. Днем ранее министр обратится к Генеральной прокуратуре в связи с мошенничеством со стороны туроператора "Oasis Travel", который задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов.

Сегодня рейсы в Тунис Bravo Airways не выполняет.

Авиакомпания Bravo Airways была основана 2 апреля 2012 года. Самолеты авиакомпании базируются в международном аэропорту "Борисполь", а с 2016 года также в международных аэропортах " Киев " и "Харьков".

Bravo Airways эксплуатирует среднемагистральные самолеты Boeing McDonnel Douglas (MD-82/83) и Boeing 737.

9 июля сообщалось, что в аэропорту "Львов" задерживаются четыре рейса SkyUp. Администрация сообщила о технических причинах задержек.