Toyota поддержала проект водородного судна Energy Observer

Toyota поддержала проект водородного судна Energy Observer

Подразделение Toyota Motor Europe объявило о поддержке проекта Energy Observer — первого судна, использующего исключительно альтернативные источники энергии.

В основу Energy Observer положен катамаран, изначально сконструированный ещё в 1983 году. Судно пережило несколько модернизаций. Сейчас его длина составляет 30,5 метра, ширина — 12,8 метра. Водоизмещение равно 28 тоннам. Развиваемая скорость — 8–10 узлов.

Energy Observer использует несколько источников энергии. Это, в частности, солнечные панели, покрывающие поверхность корпуса. Кроме того, судно оснащено ветряными генераторами.

Toyota поддержала проект водородного судна Energy Observer

Наконец, используются водородные установки; причём водород вырабатывается на борту с использованием морской воды. Таким образом, судно не производит абсолютно никаких вредных выбросов и не загрязняет окружающую среду.

В 2017 году катамаран отправился в шестилетнее кругосветное путешествие: за это время судно посетит 50 стран и сделает остановки в сотне портов. Toyota Motor Europe поддержит это историческое путешествие. Отмечается, что уже в следующем году Energy Observer доберётся до Северной Европы. А в 2020-м катамаран прибудет в Токио, где откроются очередные летние Олимпийские игры.

Toyota поддержала проект водородного судна Energy Observer

Добавим, что Toyota уделяет большое внимание развитию транспорта с силовыми установками на водородных топливных элементах. В частности, корпорация продаёт серийный легковой автомобиль Mirai на водородных топливных элементах в Японии, Европе и США. Кроме того, на заводах Toyota используются автопогрузчики на топливных элементах.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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