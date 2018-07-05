В Запорожской области в ДТП с с тягачом погиб военнослужащий
Еще один военный госпитализирован.
В результате дорожно-транспортного происшествия с тягачом в Запорожской области погиб военнослужащий, еще один получил травмы.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Авария произошла на автодороге "Днепр - Никополь" - военный тягач съехал в кювет и перевернулся.
Отмечается, что 35-летний водитель погиб на месте аварии, его пассажир получил травмы и госпитализирован.
Начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса (нарушение правил вождения или эксплуатации машин).
Напомним, в январе в Донецкой области столкнулись военный КрАЗ и автобус с шахтерами. В результате ДТП пострадали восемь человек.
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