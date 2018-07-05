В Запорожской области в ДТП с с тягачом погиб военнослужащий

Еще один военный госпитализирован.

В результате дорожно-транспортного происшествия с тягачом в Запорожской области погиб военнослужащий, еще один получил травмы.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Авария произошла на автодороге "Днепр - Никополь" - военный тягач съехал в кювет и перевернулся.

Отмечается, что 35-летний водитель погиб на месте аварии, его пассажир получил травмы и госпитализирован.

Начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса (нарушение правил вождения или эксплуатации машин).

Фото: zp.npu.gov.ua

Напомним, в январе в Донецкой области столкнулись военный КрАЗ и автобус с шахтерами. В результате ДТП пострадали восемь человек.