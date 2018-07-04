На Кипре задержали украинца, который пытался пробраться в самолет после завершения посадки

Из-за инцидента в аэропорту был задержан вылет двух самолетов.

Полиция Кипра задержала в аэропорту города Пафос гражданина Украины, который пытался сесть на самолет после окончания посадки.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как выяснилось, 46-летний мужчина высадил жену и детей у входа в зону вылета в аэропорту, а сам поехал сдавать арендованный автомобиль. Однако, он заблудился, а когда подошел к к воротам для посадки, они были закрыты, а посадка на рейс Ryanair в польский Краков закончилась. Семья туриста уже находилась на борту судна.

Мужчина пешком вышел из терминала и направился к самолету, который все еще находился на стоянке. Полиция задержала его, когда он перелез через забор и вошел на территорию, находящуюся под охраной.

Семья задержанного полетела в Краков, а его самого допросила полиция.

Из-за инцидента в аэропорту был задержан вылет двух самолетов.

Напомним, в феврале в "Жулянах" из-за драки между пассажирами задержали два рейса.