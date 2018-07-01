42 человека погибли после падения автобуса в горной местности Гималаев

Автобус сорвался в ущелье с 213-метровой высоты.

В горной местности на севере Индии автобус с 45 пассажирами сорвался в ущелье с 213-метровой высоты. В результате ДТП погибли 42 человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Sky News.

"В результате аварии погибли 42 человека. Трое пострадали. Спасательные работы все еще продолжаются", - отметил начальник управления чрезвычайными ситуациями в регионе.

У автобуса, который упал с 213-метровой высоты в Гималаях, от удара снесло крышу.

В полиции сообщают, что из ущелья пытаются вытащить всех жертв.

Напомним, 13 детей погибли в Индии при наезде поезда на школьный автобус.