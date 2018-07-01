42 человека погибли после падения автобуса в горной местности Гималаев
Автобус сорвался в ущелье с 213-метровой высоты.
В горной местности на севере Индии автобус с 45 пассажирами сорвался в ущелье с 213-метровой высоты. В результате ДТП погибли 42 человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Sky News.
"В результате аварии погибли 42 человека. Трое пострадали. Спасательные работы все еще продолжаются", - отметил начальник управления чрезвычайными ситуациями в регионе.
У автобуса, который упал с 213-метровой высоты в Гималаях, от удара снесло крышу.
В полиции сообщают, что из ущелья пытаются вытащить всех жертв.
Напомним, 13 детей погибли в Индии при наезде поезда на школьный автобус.
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