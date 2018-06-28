Пожарные трижды тушили Tesla Model S после ДТП

Национальный совет по безопасности на транспорте (National Transportation Safety Board, NTSB) опубликовал предварительный отчёт по расследованию смертельного ДТП с участием электромобиля Tesla Model S. Авария произошла 8 мая текущего года во Флориде.

Установлено, что за три секунды до столкновения машина двигалась со скоростью 116 миль в час (свыше 186 км/ч). На участке, где скорость ограничена 25 милями в час (40 км/ч), водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего автомобиль загорелся. Два человека погибли на месте, пассажир, сидевший на заднем сидении, получил травмы и был доставлен в местную больницу.

В ходе расследования установлено, что при тушении Tesla Model S пожарные израсходовали порядка 900–1400 литров воды с пеной. На всякий случай спасатели залили даже отколовшийся фрагмент литий-ионной батареи, хотя он не горел.

Но, как оказалось, вышеперечисленных мер было недостаточно. Во время погрузки сгоревшего электромобиля на эвакуатор аккумулятор в машине снова воспламенился. Возгорание было оперативно потушено, но повторилось ещё раз, когда автомобиль прибыл в место назначения. Таким образом, ДТП с участием электромобилей требуют от пожарных особого внимания, хотя возгорания при столкновениях нередки и для обычных машин с двигателями внутреннего сгорания. Расследование инцидента продолжается.



