Uber будет доплачивать водителям за переход на электромобили

Сервис заказа такси Uber объявил о запуске новой пилотной программы EV Champions Initiative продолжительностью один год, в рамках которой водителям будут предоставляться дополнительные денежные стимулы для перехода на электромобили.

Uber будет доплачивать водителям за переход на электромобили

FutureCar.com

Пилотная программа распространяется на семь городов (Остин, Лос-Анджелес, Монреаль, Сакраменто, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сиэтл) и, как ожидается, к ней присоединится в течение 12 месяцев около 5 млн водителей.

Компания проверит на практике преимущества различных форм материального стимулирования, которые будут варьироваться в разных городах. Согласно данным ресурса Los Angeles Times, водители Uber в Питтсбурге, Сан-Франциско и Сан-Диего могут рассчитывать на получение дополнительно $1 за каждую поездку после перехода на электромобиль.

Uber будет доплачивать водителям за переход на электромобили

Miles Willis / Stringer

Помимо выплаты водителям дополнительного вознаграждения, Uber также добавит новые функции в своё приложение, специально разработанное для водителей, использующих для обслуживания клиентов электромобили. Компания также сотрудничает с исследователями из Калифорнийского университета в Дейвисе, чтобы проверить, как сервис и власти городов могут способствовать более широкому использованию электрических автомобилей.

Это не первая инициатива подобного рода у Uber, стремящейся стать более эффективной с точки зрения окружающей среды. Например, в апреле компания приобрела нью-йоркский стартап проката электровелосипедов JUMP Bikes, и уже в июне в Германии начала предоставлять эту услугу. Кроме того, здесь был запущен сервис заказа электромобилей Uber Green.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На АЗС на трассе Киев - Житомир водитель забыл вытащить пистолет из бака и устроил пожарНа АЗС на трассе Киев - Житомир водитель забыл вытащить пистолет из бака и устроил пожар
Омелян возмутился закупкой УЗ стрелочных переводов у фирмы-прокладкиОмелян возмутился закупкой УЗ стрелочных переводов у фирмы-прокладки
В Беларуси БМП раздавил легковой автомобиль, водитель чудом выжилВ Беларуси БМП раздавил легковой автомобиль, водитель чудом выжил
В Средиземноморье задержали трех украинцев, которые на яхте доставляли мигрантов в страны ЕСВ Средиземноморье задержали трех украинцев, которые на яхте доставляли мигрантов в страны ЕС
В Харькове водитель выжил после ДТП, выпав из машины во время удара о столбВ Харькове водитель выжил после ДТП, выпав из машины во время удара о столб
Блок рекламы


Похожие новости
Uber создал мгновенный алгоритм ориентации для робомобилейUber создал мгновенный алгоритм ориентации для робомобилей
Google, Lyft, Uber создают коалицию, чтобы развеять страхи по поводу робомобилейGoogle, Lyft, Uber создают коалицию, чтобы развеять страхи по поводу робомобилей
Audi интегрирует электромобили с домашней энергосистемойAudi интегрирует электромобили с домашней энергосистемой
В Харькове "скорая" сбила на переходе подростка в наушникахВ Харькове "скорая" сбила на переходе подростка в наушниках
Киевское метро на выходных будет работать на час дольшеКиевское метро на выходных будет работать на час дольше
В Херсоне "скорая" насмерть сбила женщину на пешеходном переходеВ Херсоне "скорая" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе
В Киеве маршрутка сбила насмерть женщину на пешеходном переходеВ Киеве маршрутка сбила насмерть женщину на пешеходном переходе
Tesla никогда не будет выпускать мотоциклы. Все из-за инцидента Маска в юношеском возрасте
В Одессе задержали водительницу, которая сбила мать с ребенком на переходе и сбежалаВ Одессе задержали водительницу, которая сбила мать с ребенком на переходе и сбежала
Эрдоган запретил Uber в ТурцииЭрдоган запретил Uber в Турции
Последние новости
Подгружаем последние новости