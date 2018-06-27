Uber будет доплачивать водителям за переход на электромобили

Сервис заказа такси Uber объявил о запуске новой пилотной программы EV Champions Initiative продолжительностью один год, в рамках которой водителям будут предоставляться дополнительные денежные стимулы для перехода на электромобили.

FutureCar.com

Пилотная программа распространяется на семь городов (Остин, Лос-Анджелес, Монреаль, Сакраменто, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сиэтл) и, как ожидается, к ней присоединится в течение 12 месяцев около 5 млн водителей.

Компания проверит на практике преимущества различных форм материального стимулирования, которые будут варьироваться в разных городах. Согласно данным ресурса Los Angeles Times, водители Uber в Питтсбурге, Сан-Франциско и Сан-Диего могут рассчитывать на получение дополнительно $1 за каждую поездку после перехода на электромобиль.

Miles Willis / Stringer

Помимо выплаты водителям дополнительного вознаграждения, Uber также добавит новые функции в своё приложение, специально разработанное для водителей, использующих для обслуживания клиентов электромобили. Компания также сотрудничает с исследователями из Калифорнийского университета в Дейвисе, чтобы проверить, как сервис и власти городов могут способствовать более широкому использованию электрических автомобилей.

Это не первая инициатива подобного рода у Uber, стремящейся стать более эффективной с точки зрения окружающей среды. Например, в апреле компания приобрела нью-йоркский стартап проката электровелосипедов JUMP Bikes, и уже в июне в Германии начала предоставлять эту услугу. Кроме того, здесь был запущен сервис заказа электромобилей Uber Green.



