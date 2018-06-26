При аварии пассажирского поезда в Австрии пострадали 30 человек

Рано утром два вагона сошли с рельсов, причина аварии не известна.

Во вторник утром в Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего 30 человек получили ранения, в том числе трое - тяжелые.

Фото: derstandard.at
Фото: derstandard.at
Фото: derstandard.at
Фото: noen.at
Фото: noen.at
Фото: noen.at
Фото: noen.at
Фото: noen.at
Фото: noen.at
Фото: noen.at
Фото: noen.at
Фото: noen.at
Фото: noen.at

Как сообщает Der Standard, инцидент произошел около семи утра в федеральной земле Нижняя Австрия, поезд направлялся в столицу земли Санкт-Пельтена.

По неизвестным причинам в результате аварии опрокинулись два вагона. На место прибыли полтора десятка машин скорой помощи и вертолеты. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, уцелевших пассажиров также эвакуировали с места аварии. В поезде находились около 80 человек, в том числе школьники.

На месте крушения повреждены железнодорожные пути, сообщение заблокировано, ремонтные службы уже приступили к восстановлению путей.

Напомним, в Тернопольской области из-за похищения неизвестными материалов железнодорожных путей два вагона дизель-поезда сошли с рельсов.


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