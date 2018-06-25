Депутат Запорожского облсовета насмерть сбил пьяного голого мужчину, который бросился под колеса его авто
Трагедия произошла около 21:50 воскресенья.
Депутат Запорожского областного совета и глава местной ячейки партии "Укроп" Ярослав Гришин в воскресенье вечером, 24 июня, насмерть сбил пьяного голого мужчину.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбкуе.
"Вчера примерно в 21:50, возвращаясь домой из Бердянска, вместе со своей семьей - мамой и дочкой - на трассе Симферополь - Харьков, не доезжая около 20 км до города Запорожье, под колеса моего автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сообщил Гришин.
Он рассказал, что вызвал скорую и вместе с другими очевидцами пытался оказать пострадавшему первую медпомощь. Также Гришин сообщил, что прошел все медэкспертизы и был трезв.
"Пострадавшего парня доставили в областную больницу. Молодого человека врачам не удалось спасти. Соболезнования близким погибшего. Я прошел медицинские экспертизы. Был трезв. Вместе с правоохранителями проводим все необходимые следственные действия. Должны установить мотивацию действий погибшего и все обстоятельства этой трагедии, в результате которой могли пострадать и другие люди", - добавил он.
Напомним, в 2015 году Гришин прошел во второй тур выборов мэра Запорожья.
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23.06.2018 14:41