Пьяный водитель сбил насмерть двух женщин в Кривом Роге

Тело одной погибшей выбросило в витрину магазина.

В субботу, 23 июня, в 4 утра на улице Светлогорской в Кривом Роге пьяный водитель сбил насмерть двух женщин. Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области.

Фото: PoliceDniproRegionfacebook
Фото: PoliceDniproRegionfacebook
Фото: PoliceDniproRegionfacebook

"27-летний водитель находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на двух женщин 21 и 27 лет, которые шли по проезжей части ул. Светлогорская, г. Кривой Рог", - говорится в сообщении.

По информации местного издания "Первый криворожский", водитель двигался на автомобиле Nissan со стороны Шахты "Родина" по направлению к "свадебному перекрестку".После наезда на пешеходов иномарка вылетела в кювет. Водитель выжил. У него незначительные телесные повреждения.

Обе женщины скончались на месте. Тело одной погибшей выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть.

На месте аварии работали патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.

Начато досудебное расследование по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Напомним, ранее в Кривом Роге задержали серийного насильника и убийцу.


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