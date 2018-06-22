В Беларуси БМП раздавил легковой автомобиль, водитель чудом выжил

Его сиденье сложилось и он оказался в лежачем положении.

В Беларуси боевая машина пехоты раздавила легковой автомобиль Volkswagen возле Гродно.

Об этом сообщает "АвтоГродно".

О необычном ДТП сообщили очевидцы. Так, на выезде из Гродно в сторону БМП наехала на легковой автомобиль, как раз на водительскую сторону.

"Колонна военной техники двигалась со стороны "Привала" и поворачивала в сторону Гродно. Выехав на главную, одна из БМП оказалась в заносе и выехала на встречную полосу, прямо на легковой автомобиль. Водителю "Фольксвагена" очень повезло. Его сиденье сложилось и он оказался в лежачем положении. Но рулем и панелью ему придавило ноги. Мужчину смогли спешно деблокировать. Он пойдет на поправку, - рассказал один из свидетелей ДТП.

Фото: grodnonews.by

На место происшествия прибыла скорая помощь, сотрудники МЧС и ГАИ.

Напомним, ранее при столкновении бронетранспортеров в Литве пострадали 10 американских военных.