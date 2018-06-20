В Троицком восстановили мост, взорванный боевиками в 2015 году

Стоимость проекта превысила 10 млн гривен.

В поселке Троицкое Попаснянского района Луганской области восстановили мост через речку Луганка, взорванный боевиками 21 июня 2015 года.

Об этом сообщили пресс-центр Операции объединенных сил и пресс-служба Луганской ОГА.

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/odalug
Фото: facebook.com/odalug

Мост в Троицком расположен на км 37+062 автомобильной дороги общего пользования О131201 (пункт пропуска "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут). Это единственный асфальтированный путь, который соединяет прифронтовое Троицкое с населенными пунктами на контролируемой части Луганской области.

Восстановление поврежденного в результате боевых действий объекта велось за счет государственного бюджета, проектно-сметную работу финансировал областной бюджет.

Работы вели военнослужащие государственной специальной службы транспорта Минобороны Украины. В октябре 2017 года усилиями этого же подразделения был восстановлен автомобильный мост через Северский Донец между Лисичанском и Рубежном.

Стоимость ремонтных работ составила 9,471 млн гривен, общая сметная стоимость проекта - 10,125 млн гривен.

Ремонт длился с августа 2017 года по июнь 2018 года.

Следующим планируют восстановить путепровод вблизи Попасной.


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