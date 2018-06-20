В Троицком восстановили мост, взорванный боевиками в 2015 году
Стоимость проекта превысила 10 млн гривен.
В поселке Троицкое Попаснянского района Луганской области восстановили мост через речку Луганка, взорванный боевиками 21 июня 2015 года.
Об этом сообщили пресс-центр Операции объединенных сил и пресс-служба Луганской ОГА.
Мост в Троицком расположен на км 37+062 автомобильной дороги общего пользования О131201 (пункт пропуска "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут). Это единственный асфальтированный путь, который соединяет прифронтовое Троицкое с населенными пунктами на контролируемой части Луганской области.
Восстановление поврежденного в результате боевых действий объекта велось за счет государственного бюджета, проектно-сметную работу финансировал областной бюджет.
Работы вели военнослужащие государственной специальной службы транспорта Минобороны Украины. В октябре 2017 года усилиями этого же подразделения был восстановлен автомобильный мост через Северский Донец между Лисичанском и Рубежном.
Стоимость ремонтных работ составила 9,471 млн гривен, общая сметная стоимость проекта - 10,125 млн гривен.
Ремонт длился с августа 2017 года по июнь 2018 года.
Следующим планируют восстановить путепровод вблизи Попасной.
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