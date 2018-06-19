Илон Маск пожаловался на масштабный саботаж, учиненный сотрудником Tesla

В понедельник СЕО Tesla Илон Маск разослал всему штату компании письмо, в котором сообщил, что один из сотрудников совершил «обширный и разрушительный саботаж». В частности, он модифицировал код операционной системы компании, тем самым нанеся ущерб ее деятельности, а также поделился большими объемами конфиденциальной информации со сторонними компаниями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст письма, который попал в распоряжение издания, пишут AIN.UA .

«Пока не удалось оценить полностью масштаб его действий, однако то, в чем он признался на текущий момент, довольно плохо», — написал Маск, добавив, что двигало вредителем желание отомстить компании за то, что ему отказали в повышении.

Представитель Tesla отказался от комментариев. Между тем, цена акций Tesla в понедельник просела на 53 цента за штуку до $370,30 на послеобеденных торгах.

Имя сотрудника Маск не раскрыл. Он также добавил, что компания проведет расследование с целью выявить, действовал ли этот сотрудник в одиночку или же по заказу «каких-то сторонних организаций». «Как вы знаете, список компаний, которые хотят смерти Tesla, довольно длинный», — написал Маск, добавив, что среди них компании с Уолл-стрит, нефтегазовые компании и конкуренты на автомобильном рынке. Конкретных названий он не перечислил.

Примечательно, что днем ранее отдельным письмом Маск уведомил штат о «небольшом пожаре» на производстве, который к счастью не нанес никакого ущерба оборудованию, и никто не пострадал. И хотя СЕО допустил, что возгорание могло возникнуть непроизвольно, он попросил сотрудников «быть бдительными по поводу всего, что может не пойти на пользу интересам компании».

Tesla переживает трудные времена. На прошлой неделе СЕО объявил о сокращениях в компании, не уточнив, сколько людей будут уволены. Вместе с тем, сокращения, по словам Маска, не повлияют на планы компании по достижению производственных целей — 5000 вместо 3500 конвейерных Model 3 к концу месяца.

Напомним, недавно менеджер хедж-фонда Vilas Capital Management Джон Томпсон прогнозировал, что через несколько месяцев Tesla ждет коллапс.