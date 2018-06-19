РоSSийский завод начал подготовку к возобновлению производства Ан-124 "Руслан"

Самолет разработан украинским КБ "Антонов".

РоSSийский завод "Авиастар-СП" начал подготовку к возобновлению производства самолета Ан-124 "Руслан", пишет РБК со ссылкой на роSSийский портал госзакупок.

Завод разместил заявку на "выполнение работ по оценке состояния технологического оснащения для Ан-124". От подрядчика требуют проанализировать состояние стапельно-сборочного оснащения и выяснить, возможно ли использовать оборудование завода для изготовления Ан-124, а также модернизированной версии Ан-124-1-М. Кроме того, "Авиастар" просит определить, допустимо ли демонтировать часть оборудования для изготовления Ан-124, чтобы освободить мощности для производства Ил-76МД-90А и Ил-276.

Выполнение работ займет два месяца, с июля по сентябрь этого года.

Планы возобновить на ульяновском предприятии выпуск самолета также подтвердил источник "Интерфакса". "Началась предварительная работа, составляется план. Но это не быстрый процесс", - заявил он.

2 июня командующий военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что в РоSSии рассматривают вопрос о возобновлении производства Ан-124 "Руслан". Он заявил, что Ан-124 был разработан в советское время КБ "Антонов" и производился в Украине, но, по словам роSSийского военного, этот самолет интеллектуальной собственностью Украины не является.

Производство "Русланов" прекратилось в 2004 году. Их собирали на роSSийском заводе "Авиастаре" и на украинском "Антонове". Всего было выпущено 55 самолетов Ан-124.