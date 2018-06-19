Volvo начнёт активно использовать детали из переработанного пластика

Volvo начнёт активно использовать детали из переработанного пластика

Компания Volvo анонсировала очередную инициативу, направленную на заботу об окружающей среде и улучшение экологической обстановки во всём мире.

Сообщается, что с 2025 года пластик, используемый для производства каждого нового автомобиля Volvo, будет на четверть переработанным. Тем самым Volvo рассчитывает привлечь внимание других участников рынка к глобальной проблеме пластикового загрязнения и внести свой вклад в её решение.

Volvo начнёт активно использовать детали из переработанного пластика

Для демонстрации возможностей использования переработанного пластика была представлена специально разработанная гибридная версия кроссовера ХС60 T8. Часть пластиковых компонентов этого автомобиля заменили на аналогичные, но изготовленные из переработанных материалов. В результате две модели выглядят абсолютно идентично.

Volvo начнёт активно использовать детали из переработанного пластика

В частности, в показанной машине туннельная консоль изготовлена из переработанных волокон заброшенных рыболовных сетей и канатов. Автомобильный коврик выполнен из материала на основе бутылок из термопластика и ненужных обрезков хлопчатобумажных изделий. Для изготовления сидений также использовались волокна термопластиковых бутылок. Звукопоглощающий материал для внутренней стороны капота был получен после переработки сидений старых автомобилей Volvo.

Volvo начнёт активно использовать детали из переработанного пластика

Компания Volvo призывает поставщиков автомобильных комплектующих более тесно сотрудничать с автопроизводителями с целью расширения областей использования переработанных материалов, прежде всего пластика.

Нужно отметить, что с целью улучшения экологической обстановки Volvo приняла решение отказаться от дизельных двигателей и электрифицировать все выпущенные после 2019 года автомобили. В прошлом месяце автопроизводитель вывел эту стратегию на новый уровень, заявив, что к 2025 году половину объёма продаж будут составлять электромобили.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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