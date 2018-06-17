Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане, есть погибший

Машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане, есть погибший
Фото: Tengrinews.kz

В Казахстане с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате аварии погиб один человек, еще трое ранены. Об этом сообщает сайт Tengrinews.

"На участке Сары-Шаган - Шу произошел сход восьми пассажирских вагонов поезда #9/10, следовавшего по направлению Астана - Алматы. ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение", - сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию.

По словам одного из пассажиров, во время движения произошел резкий рывок, а затем состав затормозил. Уже позже он увидел, что несколько вагонов сошли с рельсов.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД страны подтвердили гибель одного подростка, еще трое людей получили травмы.

Пассажиров отправили на попутном поезде на ближайшую станцию.

Напомним, ранее в Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, тогда погибли три человека.


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