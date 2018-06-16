Ещё 10 греческих автомобилей: автопром Эллады

Ещё 10 греческих автомобилей: автопром Эллады

Как мы уже рассказывали, бум греческого автопрома пришёлся на 1970-е годы, когда правительство номинально приравняло любую технику, применяющуюся в сельском хозяйстве, даже грузовики для перевозки овощей на рынок, к сельхозтехнике в классическом понимании, то есть к тракторам и комбайнам. Это сильно снизило налоговое бремя на производителей автомобилей и вызвало взрывной рост автопрома.

Ещё 10 греческих автомобилей: автопром Эллады

Korres. Необычная компания, принадлежащая афинскому инженеру Димитрису Корресу и специализирующаяся в первую очередь на строительных технологиях. Но поскольку Коррес некогда изобрёл и запатентовал оригинальную схему подвески, он выпустил ещё и ряд суперкаров. Последняя модель, Korres P4, на дороге превращается в спорткар (300 км/ч, 7-литровый двигатель), но на бездорожье способна карабкаться по скалам, как вездеходы для джип-триала, поскольку все колёса P4 независимы друг от друга.

Ещё 10 греческих автомобилей: автопром Эллады
Dinap. Один из классических греческих производителей сельхозтрициклов, существовал недолгое время во второй половине 1960-х. Базировался в Афинах и делал одну-единственную модель Dinap 1200 (на снимке), названную так по объёму двигателя (1200 кубиков).
Ещё 10 греческих автомобилей: автопром Эллады
Hercules. Ещё одно порождение занимательного закона о равенстве автомобилей и сельхозтехники. Джипы Hercules делались в 1980—1983 годах в небольшом количестве на базе тракторного производства.
Ещё 10 греческих автомобилей: автопром Эллады
Grezda. Это сокращение от слов Greek и Mazda. Как сборочное производство Mazda, Opel и Alfa Romeo завод Emporiki Autokiniton работал ещё с 1968 года, но в 1980—1985 годах ввёл в обиход и собственный бренд, под которым поставлял автомобили на экспорт. На снимке Grezda B1600.
Ещё 10 греческих автомобилей: автопром Эллады
MotorCar. Ещё одно дитя греческого трициклостроения, существовало с 1967 по 1971 год. Модель была одна (на снимке) с двигателями Ford или Volkswagen, и номинально могла везти 350 кг. Но реально фермары наваливали на такие трициклы до 2 тонн.
Ещё 10 греческих автомобилей: автопром Эллады
Balkania. Торговая марка афинской компании 'K. Zacharopoulos A.B.E.E., начавшей в 1954 году с импортирования внедорожников из Румынии и Индии, а в 1975 году представившей собственную модель Balkania Autotractor 4×4 (на снимке). Когда в 1984 году Греция изменила законы, и автомобили из сельхозтехники превратились обратно в автомобили, производство было свёрнуто.
Ещё 10 греческих автомобилей: автопром Эллады
Agrocola. Компания из Салоник, производившая с 1975 по 1984 годы (ровно в период действия «сельхоз-законов») утилити-грузовичок Agricola 25 GT (на снимке) грузоподъёмностью 1650 кг.
Ещё 10 греческих автомобилей: автопром Эллады
Record. Компания строила трактора и другую сельхозтехнику с 1958 года, а в 1980—1984 годах выпускала ещё и автомобиль — небольшой грузовичок Record GS 2000 (на снимке).
Ещё 10 греческих автомобилей: автопром Эллады
Scavas. Первая греческая мечта о собственном суперкаре, проект инженера Вассилиоса Скаваса образца 1973 года. Всего он построил две модели — Scavas 1 (на фотографии) и более поздний Scavas 2 в 1992 году. Интересно, что обе машины были зарегистрированы, и Скавас ездил на них сам, но «продавить» серийное производство он так и не сумел.
Ещё 10 греческих автомобилей: автопром Эллады
Pan-Car. И завершим очередной классикой трициклостроения — мотопикапом Pan-Car (1968). Компания Pan-Car (по инициалам владельца, Панайотиса Карависопулоса) существовала с 1968 по 1994 год и, кроме сельсхозяйственных трициклов, делала ещё пляжные багги.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Ирпене BMW на скорости врезался в остановкуВ Ирпене BMW на скорости врезался в остановку
В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулемВ Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем
Во Львов прибыли 5 американских самолетов для заправки стратегических бомбардировщиковВо Львов прибыли 5 американских самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
Оставленная без ручника машина наехала на троих отдыхающих на пляже в ОдессеОставленная без ручника машина наехала на троих отдыхающих на пляже в Одессе
Пакет опций SpaceX превратит спорткар Tesla Roadster в «ракету»Пакет опций SpaceX превратит спорткар Tesla Roadster в «ракету»
Блок рекламы


Похожие новости
На проспекте Победы в Киеве произошло ДТП с участием 6 автомобилей (обновлено)На проспекте Победы в Киеве произошло ДТП с участием 6 автомобилей (обновлено)
Ещё 10 автомобилей из ШвецииЕщё 10 автомобилей из Швеции
10 итальянских гоночных автомобилей10 итальянских гоночных автомобилей
Продажи б/у автомобилей в Украине превзошли по объемам рынок новых машинПродажи б/у автомобилей в Украине превзошли по объемам рынок новых машин
9 норвежских автомобилей: суровый север9 норвежских автомобилей: суровый север
7 автомобилей из Ирландии: автопром Святого Патрика7 автомобилей из Ирландии: автопром Святого Патрика
10 британских автомобилей, о которых вы ничего не знали10 британских автомобилей, о которых вы ничего не знали
Waymo увеличит парк беспилотных автомобилей в 100 разWaymo увеличит парк беспилотных автомобилей в 100 раз
10 греческих автомобилей: очень редкие штучки!10 греческих автомобилей: очень редкие штучки!
Разработчик технологий для беспилотных автомобилей Cruise привлек $3,35 млрд инвестиций
Последние новости
Подгружаем последние новости