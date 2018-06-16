Ещё 10 греческих автомобилей: автопром Эллады

Как мы уже рассказывали, бум греческого автопрома пришёлся на 1970-е годы, когда правительство номинально приравняло любую технику, применяющуюся в сельском хозяйстве, даже грузовики для перевозки овощей на рынок, к сельхозтехнике в классическом понимании, то есть к тракторам и комбайнам. Это сильно снизило налоговое бремя на производителей автомобилей и вызвало взрывной рост автопрома.

Korres. Необычная компания, принадлежащая афинскому инженеру Димитрису Корресу и специализирующаяся в первую очередь на строительных технологиях. Но поскольку Коррес некогда изобрёл и запатентовал оригинальную схему подвески, он выпустил ещё и ряд суперкаров. Последняя модель, Korres P4, на дороге превращается в спорткар (300 км/ч, 7-литровый двигатель), но на бездорожье способна карабкаться по скалам, как вездеходы для джип-триала, поскольку все колёса P4 независимы друг от друга.

Dinap. Один из классических греческих производителей сельхозтрициклов, существовал недолгое время во второй половине 1960-х. Базировался в Афинах и делал одну-единственную модель Dinap 1200 (на снимке), названную так по объёму двигателя (1200 кубиков).Hercules. Ещё одно порождение занимательного закона о равенстве автомобилей и сельхозтехники. Джипы Hercules делались в 1980—1983 годах в небольшом количестве на базе тракторного производства.Grezda. Это сокращение от слов Greek и Mazda . Как сборочное производство Mazda , Opel и Alfa Romeo завод Emporiki Autokiniton работал ещё с 1968 года, но в 1980—1985 годах ввёл в обиход и собственный бренд, под которым поставлял автомобили на экспорт. На снимке Grezda B1600.MotorCar. Ещё одно дитя греческого трициклостроения, существовало с 1967 по 1971 год. Модель была одна (на снимке) с двигателями Ford или Volkswagen, и номинально могла везти 350 кг. Но реально фермары наваливали на такие трициклы до 2 тонн.Balkania. Торговая марка афинской компании 'K. Zacharopoulos A.B.E.E., начавшей в 1954 году с импортирования внедорожников из Румынии и Индии, а в 1975 году представившей собственную модель Balkania Autotractor 4×4 (на снимке). Когда в 1984 году Греция изменила законы, и автомобили из сельхозтехники превратились обратно в автомобили , производство было свёрнуто.Agrocola. Компания из Салоник, производившая с 1975 по 1984 годы (ровно в период действия «сельхоз-законов») утилити-грузовичок Agricola 25 GT (на снимке) грузоподъёмностью 1650 кг.Record. Компания строила трактора и другую сельхозтехнику с 1958 года, а в 1980—1984 годах выпускала ещё и автомобиль — небольшой грузовичок Record GS 2000 (на снимке).Scavas. Первая греческая мечта о собственном суперкаре, проект инженера Вассилиоса Скаваса образца 1973 года. Всего он построил две модели — Scavas 1 (на фотографии) и более поздний Scavas 2 в 1992 году. Интересно, что обе машины были зарегистрированы, и Скавас ездил на них сам, но «продавить» серийное производство он так и не сумел.Pan-Car. И завершим очередной классикой трициклостроения — мотопикапом Pan-Car (1968). Компания Pan-Car (по инициалам владельца, Панайотиса Карависопулоса) существовала с 1968 по 1994 год и, кроме сельсхозяйственных трициклов, делала ещё пляжные багги.



