В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем
Неуправляемый Mercedes остановил учитель.
В пятницу около Южного вокзала в Киеве водитель пассажирского автобуса Mercedes, в котором находились дети, скончался за рулем.
Как пишет "Информатор", это произошло на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича) примерно в 06:20.
Автобус двигался в сторону Воздухофлотского проспекта, когда водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание, автобус стал неуправляемым и задел автомобиль Chevrolet Lacetti. В момент аварии в автобусе находились около 25 учеников языковой школы, которых забрали с вокзала. Неуправляемый Mercedes остановил учитель детей. Никто не пострадал.
Медики констатировали смерть водителя автобуса. Умершему на вид около 50 лет.
Напомним, 30 мая на Бульварно-Кудрявской в Киеве водитель автобуса умер за рулем. Он успел остановить автобус.
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