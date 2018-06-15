В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем

Неуправляемый Mercedes остановил учитель.

В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем
Фото: kiev.informator.ua

В пятницу около Южного вокзала в Киеве водитель пассажирского автобуса Mercedes, в котором находились дети, скончался за рулем.

Как пишет "Информатор", это произошло на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича) примерно в 06:20.

Автобус двигался в сторону Воздухофлотского проспекта, когда водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание, автобус стал неуправляемым и задел автомобиль Chevrolet Lacetti. В момент аварии в автобусе находились около 25 учеников языковой школы, которых забрали с вокзала. Неуправляемый Mercedes остановил учитель детей. Никто не пострадал.

Медики констатировали смерть водителя автобуса. Умершему на вид около 50 лет.

Напомним, 30 мая на Бульварно-Кудрявской в Киеве водитель автобуса умер за рулем. Он успел остановить автобус.


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