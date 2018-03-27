FedEx резервирует 20 полуприцепов Tesla

FedEx — это последняя компания, которая инвестирует в электропогрузчики Tesla Semi. Недавно она заказала двадцать транспортных средств, которые будут развернуты в отделении грузовых перевозок FedEx.

Тем не менее это не сравнится с ИБП, в котором зарезервировано сто двадцать пять штук, что делает его самым большим заказом грузовиков Tesla Semi.

Другие компании также зарезервировали грузовики Tesla.

PepsiCo заказала 100 авто, Anheuser-Busch — сорок, Walmart — пятнадцать, DHL – десять, Loblaws – еще пятнадцать. Они представляют лишь очень небольшой процент от общего числа компаний, но это показывает, что они по крайней мере, готовы попробовать.

«FedEx имеет долгую историю инноваций и включает в себя усилия по обеспечению устойчивости в своей глобальной сети…»,- отметили президент FedEx Freight и генеральный директор Майк Дакер.

«Наши инвестиции в эти грузовики являются частью приверженности к повышенной безопасности дорожного движения…», — добавили они.